استشهاد جندي تركي وإصابة آخر في عملية ضد بي كا كا جنوب شرقي البلاد

استشهد جندي تركي بقوات الدرك وجرح آخر، الأربعاء، في عملية ضد فلول تنظيم "بي كا كا" الإرهابي جنوب شرقي البلاد.

وفقًا للمعلومات الواردة من مصادر أمنية، بدأت قوات الدرك التركية، عملية مدعومة جوًا، ضد مخابئ تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في ولاية سيعرد جنوب شرقي تركيا.

وأضافت المصادر، أن قوات الأمن لاحقت فلول التنظيم الإرهابي في ريف قضاء "أروخ"، بولاية سيعرد.

وأشارت إلى أن جندياً تركيًا بقوات الدرك استشهد وجرح آخر خلال اشتباكات مع مسلحي التنظيم الإرهابي .

ولفتت المصادر، إلى أن مروحية نقلت الجنديين إلى المستشفى الوطني بالمدينة.

من ناحية أخرى، تواصل قوات الدرك وبدعم جوي، ملاحقة فلول التنظيم في المنطقة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركيان على استهداف مواقع تنظيم "بي كا كا" الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.