تركيا تعتبر قصف مليشيا حفتر لمركز إيواء المهاجرين "جريمة ضد الإنسانية"

قالت تركيا إن الهجوم الذي شنّته ميليشيات خليفة حفتر، على مركز لإيواء المهاجرين في العاصمة طرابلس، يعد "جريمة ضد الإنسانية"، وإنه يجب فتح تحقيق دولي حوله.

جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، الأربعاء.

وأوضح أقصوي أن "الهجوم الذي استهدف مركزًا لإيواء المهاجرين غير النظاميين في منطقة تاجوراء قرب طرابلس، وتسبب بمقتل عشرات الأبرياء، هو جريمة ضد الإنسانية".

وشدّد على أنه "يجب فوراً فتح تحقيق دولي لتحديد هوية المسؤولين".

وأضاف: "ننتظر من المجتمع الدولي أن يتحرك بشأن هذه القضية في أسرع وقت ممكن".

وقُتل أكثر من 30 شخصًا جراء قصف شنّته طائرات تابعة لـ"حفتر" على مقر لإيواء مهاجرين غير نظاميين بمنطقة تاجوراء شرقي العاصمة طرابلس.

وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، بدأت قوات "حفتر" عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.