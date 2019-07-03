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تركيا تنتقد نشر "واشنطن بوست" مقال لأحد زعماء تنظيم بي كا كا الإرهابي

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 03.07.2019 23:59
آخر تحديث في 04.07.2019 03:41
تركيا تنتقد نشر واشنطن بوست مقال لأحد زعماء تنظيم بي كا كا الإرهابي

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، نشر صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، مقالا لـ "جميل بايق" أحد زعماء تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، "فضيحة كبيرة".

وفي بيان أصدره قالن الأربعاء، قال "واشنطن بوست بمنحها المجال لتنظيم إرهابي مدرج على قوائم الإرهاب الأمريكية والأوروبية، ولإرهابي خصصت الإدارة الأمريكية جائزة لمن يعثر عليه، تقوم بدعاية صريحة للإرهاب، وتنتهك القوانين الأمريكية".

وأضاف قالن "من غير الممكن إدراج ذلك ضمن حرية الصحافة والتعبير، هذا الأمر لا يختلف عن نشر مقال لعضو في القاعدة أو داعش".

وأكد أن "تصوير زعيم تنظيم إرهابي على أنه ممثل للأكراد، هو قبل أي شيء إهانة للأكراد أنفسهم".

وشدد على أن تركيا مستمرة في مكافحة جميع أنواع الإرهاب وداعميه.

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