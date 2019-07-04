أردوغان: توقيع الأمم المتحدة اتفاقا مع تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي مرفوض تماماً

شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على رفض بلاده التام، لتوقيع الأمم المتحدة اتفاقاً مع تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي.

جاء ذلك على لسان الرئيس التركي في مؤتمر صحفي عقده في سفارة بلاده بالعاصمة الصينية بكين خلال زيارته الأخيرة، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الخميس.

وقال أردوغان: " إن توقيع الأمم المتحدة مع تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي اتفاقا بخصوص الأطفال المجندين في صفوفها، لا يمكن قبوله بتاتاً".

وأضاف أردوغان: تحت أي ذريعة كانت، إن جلوس الأمم المتحدة، مع تنظيم إرهابي حول طاولة واحدة بهذا الشكل، وتوقيعها معهم اتفاقا وكأنه جهة تحمل صفة رسمية، يعدّ وبأقل العبارات فضيحة. إن الأمم المتحدة لا يمكن لها أن توقع على هكذا فضيحة.

وفي وقت سابق سلّمت تركيا مذكرة احتجاج إلى مكتب الأمم المتحدة في جنيف بسبب توقيعه "خطة عمل" مع إرهابيين من تنظيم " ي ب ك/ بي كا كا".

وحول اللقاءات التي أجراها في اليابان عقب قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا، أعرب أردوغان عن سعادته باللقاء الذي أجراه مع الإمبراطور الياباني ناروهيتو.

كما أشار إلى أنه بحث مع رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي القضايا الثنائية والإقليمية والدولية قائلاً : "نحن على وشك الانتهاء من اتفاقية الشراكة الاقتصادية بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بيننا، إن الجامعة التركية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، هي خطوة جاءت لترسيخ علاقاتنا".

وأكد مواصلة تركيا علاقاتها مع اليابان في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا، والطاقة والصناعات الدفاعية.

ولفت إلى أنّ طوكيو أيضا غير مرتاحة من العقوبات الإمريكية على إيران، وأنّ الوساطات التي قام بها شينزو أبي لم تؤتِ نتيجة.