تركيا تسلّم مذكرة احتجاج إلى مكتب الأمم المتحدة في جنيف لتوقيعه "خطة عمل" مع "بي كا كا" الإرهابية

سلمت تركيا مذكرة احتجاج إلى مكتب الأمم المتحدة في جنيف بسبب توقيعه "خطة عمل" مع إرهابيين من منظمة "بي كا كا".

وأعرب مكتب الممثل الدائم لتركيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عن سخطه من توقيع "خطة العمل" مع ما يسمى القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، فرحات عبدي شاهين.

وأوضح أنه تم تقديم مذكرة الاحتجاج الرسمية لكل من مكتب الأمم المتحدة في جنيف والسلطات السويسرية، مرفقة بوثيقة تظهر إدراج الإنتربول الدولي للإرهابي شاهين على قائمة النشرة الحمراء للمطلوبين.

كما اتصل مكتب الممثل الدائم لتركيا، بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسن، للاستفسار عما إذا كانوا على علم بتوقيع خطة العمل أم لا.

وابلغ المسؤولون العاملون في مكتب بيدرسن أنهم ليس لديهم أي معلومات عن حفل التوقيع المذكور.