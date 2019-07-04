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تركيا.. توقيف ثلاث سيدات وتسع أطفال يشتبه بانتمائهم لداعش أثناء دخولهم من سوريا

وكالة الأنباء الفرنسية
إسطنبول
نشر في 04.07.2019 16:20
إحدى الموقوفات على علاقة بالهجمات التي استهدفت فرنسا في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (من الأرشيف) إحدى الموقوفات على علاقة بالهجمات التي استهدفت فرنسا في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (من الأرشيف)

أوقفت الشرطة التركية ثلاث فرنسيات يشتبه بانتمائهن لتنظيم داعش مع تسعة أطفال أثناء محاولتهن الدخول إلى تركيا من سوريا.

وأوقفت السلطات التركية السيدات الثلاث المطلوبات من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول) في محافظة كلس وعرّف عنهن بالأحرف الأولى من أسمائهن، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول.

لكن مصدراً أمنيًا أوضح في تصريحات لوكالة فرانس برس أن إحدى السيدات تدعى جينيفر كلين، ابنة أخ الشقيقين فابين وجان-ميشيل كلين، اللذين أعلنا مسؤوليتهما باسم تنظيم داعش عن الهجمات التي استهدفت صالة باتاكلان وغيرها من المواقع في فرنسا في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

وكلين متزوجة من كيفن غونو، وهو مواطن فرنسي حكم عليه بالإعدام في العراق في أيار/مايو الماضي لمنصبه في التنظيم المتطرف ودوره.

وأفادت الأناضول أن الموقوفين 12 شخصًا نقلوا إلى سلطات الهجرة بانتظار طردهم من تركيا.

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