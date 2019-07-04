تركيا: على حفتر التخلي عن موقفه العدائي ومواصلة العملية السياسية مع "الوفاق"

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، بخصوص التطورات في ليبيا، إن على حفتر التخلي فورًا عن موقفه العدائي ومواصلة العملية السياسية مع حكومة الوفاق الوطني الليبي، المعترف بها دوليا، بقيادة فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية بعد اجتماع الحكومة التركية، بالعاصمة أنقرة، الخميس.

وأشار قالن، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والهيئات التركية المعنية، أجرت اتصالات دبلوماسية مكثفة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا وغيرها من الدول المعنية، ما أسفر عن تشكيل رأي عام يؤكد على ضرورة الوقف الفوري للاشتباكات ولهجمات ميليشيات خليفة حفتر.

وأعرب قالن، عن قلق تركيا من الأوضاع في ليبيا، وكرر إدانة بلاده الشديدة للقصف الذي قامت به قوات حفتر على مركز لإيواء المهاجرين، الأربعاء، ما أدى إلى مقتل أكثر من 50 شخص.

ولفت إلى أن ممثل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وصف القصف بجريمة حرب.

وأضاف قالن، أن تركيا على مستوى ممثلها الدائم في الأمم المتحدة، ووزارة الخارجية، والهيئات المعنية، تقوم بما يلزم بهذا الخصوص.

وأكد ضرورة إعداد تقرير شامل وعاجل عن الموضوع، وإجراء تحقيق.

وشدد قالن، على ضرورة بدء عملية سياسية من أجل إرساء الاستقرار في ليبيا، وقال إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، أعلن أنه سيبدأ عملية مصالحة وطنية جديدة، وطلب في اتصال هاتفي مع أردوغان دعم تركيا، التي قدمت الدعم للسراج، تحت سقف الأمم المتحدة.

وقال إن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من المبادرات الدبلوماسية بشأن ليبيا بزعامة إيطاليا، وستشارك تركيا في المبادرات.

وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، بدأت ميليشيات حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.

وفي الشأن الداخلي، وردا على سؤال عن ما إذا كانت الحكومة التركية ستشهد تعديلات، قال قالن إن هذا لن يحدث.