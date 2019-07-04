تشاوش أوغلو يدعو روسيا لضبط النظام السوري في إدلب

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس، إنه ينبغي على روسيا أن تضبط النظام السوري بخصوص الهجمات التي يشنها على إدلب.

وأوضح تشاوش أوغلو، في مقابلة مع القناة الإخبارية في التلفزيون الحكومي "تي آر تي"، أن تركيا بحثت المسألة والعملية السياسية مع روسيا في قمة العشرين.

وأضاف أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن سيتجه إلى سوريا في الفترة القادمة، بخصوص تشكيل لجنة صياغة الدستور.

وأشار أنه كان هناك خلاف بين الأطراف على 6 من أعضاء اللجنة، مضيفًا: "نرى أن الخلاف في هذا الخصوص تم حله، وسنشكل لجنة صياغة الدستور فيما بعد".

ولفت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفاق إدلب والثقة بين البلدين.

وتابع قائلًا: "بطبيعة الحال، تقع المسؤولية هنا على عاتق روسيا. ينبغي عليها أن تضبط النظام، ويجب وقف هذه الهجمات".

وبين أن تركيا قدمت معلومات لروسيا عن المواقع التي تعرضت لقصف النظام ومنها مستشفيات ومدارس ومدنيين.

وأوضح أن لدى روسيا مخاوف أمنية بخصوص قواعدها في المنطقة لوجود مجموعات راديكالية فيها.

وقال إن تركيا تبحث كافة القضايا مع روسيا وإيران وبقية الفاعلين "لأن الملف السوري، أي إدلب، قضية خطيرة".

ومنذ 25 أبريل/نيسان الماضي، يشن النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد"، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة، بالتزامن مع عملية برية.