القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

تشاوش أوغلو ينتقد نشر "واشنطن بوست" مقالا لأحد زعماء تنظيم بي كا كا الإرهابي

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 04.07.2019 17:50
آخر تحديث في 04.07.2019 23:18
وكالة الأنباء الفرنسية وكالة الأنباء الفرنسية

انتقد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، نشر صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالًا لإبراهيم باييق أحد قياديي تنظيم"بي كا كا" الإرهابي.

جاء ذلك في مقابلة مع القناة الإخبارية في التلفزيون الحكومي "تي آر تي"، الخميس.

وتساءل تشاوش أوغلو عمّا إذا كان بوسع واشنطن بوست نشر مقال لزعماء تنظيم "داعش"، أو أي قيادي في تنظيم "القاعدة" أو "الشباب" أو "بوكو حرام".

وتابع: "إذا كنت لا تنشرين لهم، فلماذا إذًا تنشرين مقالًا لإرهابي بي كا كا الموجود على لائحة الإرهاب؟".

والأربعاء، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالا لـ"جميل بايق" أحد قياديي "بي كا كا" الإرهابية.
ووصفت تركيا الأمر بأنه "فضيحة كبيرة" وبأنه دعاية صريحة للإرهاب.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أوقفت الشرطة التركية ثلاث فرنسيات يشتبه بانتمائهن لتنظيم داعش...
مختارات