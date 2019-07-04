تشاوش أوغلو ينتقد نشر "واشنطن بوست" مقالا لأحد زعماء تنظيم بي كا كا الإرهابي

انتقد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، نشر صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالًا لإبراهيم باييق أحد قياديي تنظيم"بي كا كا" الإرهابي.

جاء ذلك في مقابلة مع القناة الإخبارية في التلفزيون الحكومي "تي آر تي"، الخميس.

وتساءل تشاوش أوغلو عمّا إذا كان بوسع واشنطن بوست نشر مقال لزعماء تنظيم "داعش"، أو أي قيادي في تنظيم "القاعدة" أو "الشباب" أو "بوكو حرام".

وتابع: "إذا كنت لا تنشرين لهم، فلماذا إذًا تنشرين مقالًا لإرهابي بي كا كا الموجود على لائحة الإرهاب؟".

والأربعاء، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالا لـ"جميل بايق" أحد قياديي "بي كا كا" الإرهابية.

ووصفت تركيا الأمر بأنه "فضيحة كبيرة" وبأنه دعاية صريحة للإرهاب.