متحدث الرئاسة التركية: إستلام منظومة إس-400 وتفعيلها سيتمان قريباً

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن تركيا ستتسلم قريباً منظومة الدفاع الصاروخية الروسية إس-400 وستبدأ بتشغيلها بشكل فعال.

وأضاف قالن خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع التركية وقيادات القوات بالجيش تتعاون بخصوص أماكن نشر بطاريات المنظومة.

وأكد قالن أن منظومة إس-400 لا تشكل أي خطر أو تهديد على النظام الأمني للناتو.

وبخصوص الأزمة السورية أوضح قالن أن تركيا ستستضيف القمة الثلاثية بين زعماء تركيا وروسيا وإيران أغسطس المقبل، مشيراً إلى أن أنقرة تخطط لعقد قمة رباعية تركية روسية ألمانية فرنسية في تركيا نهاية أغسطس أو مطلع سبتمبر لبحث ملفات أمنية إقليمية وعلى رأسها سوريا.

وبخصوص التطورات في ليبيا قال قالن إن على حفتر التخلي فورًا عن موقفه العدائي ومواصلة العملية السياسية مع حكومة السراج المعترف بها دوليا.