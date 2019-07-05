أردوغان: انفجار السيارة بريحانلي قد يكون إرهابياً والضحايا سوريون

قتل، اليوم الجمعة، شخصان على الأفل وجرح آخران في حصيلة أولية لانفجار سيارة في بلدة ريحانلي بولاية هاطاي جنوبي تركيا، قرب الحدود مع سوريا، في حادث كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يكون على صلة بالإرهاب.

وقال أردوغان إن ضحايا الانفجار ثلاثة سوريين كانوا يستقلون السيارة، وإن المعطيات الأولية التي حصل عليها من وزير الداخلية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن قنبلة وضعت في السيارة، مؤكداً أن الوزارة تعمل على التحقيق في الحادث وستقوم بالكشف عن معلومات مفصلة خلال ساعات.

وأفادت وكالة الأناضول أن الحادث وقع في شارع محمد عاكف أرصوي، على بعد نحو 750 مترا عن مبنى القائمقامية.