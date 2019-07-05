أردوغان: تركيا مصدر قوة لحلف الناتو وستبقى ملتزمة بتعهداتها

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن تركيا تمنح حلف شمال الأطلسي (ناتو) القوة، مؤكدا أنها ستبقى ملتزمة بتعهداتها طالما بقي حلفاؤها متلزمون بما يقع على عاتقهم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي خلال مراسم حفل تخرج دفعة من الضباط في إسطنبول.

وقال: "تركيا تمنح حلف شمال الأطلسي (ناتو) قوة، وستبقى ملتزمة بتعهداتها طالما أن حلفاءها متلزمون بذلك".

وأضاف أن الجنود الذين يمثلون تركيا أينما كانوا، يؤدون مهامهم على أحسن وجه، ويحظون بترحيب بسبب تمتعهم بقدرات عسكرية عالية، وتحليهم بمكارم الأخلاق، إلى جانب بنائهم علاقات اجتماعية.

وأكد مواصلة تركيا تنفيذ جميع المهام التي تتبناها في إطار الأمم المتحدة، وحلف "الناتو"، والمبادرات الأخرى.

وبخصوص التحديات التي تواجهها الصناعات الدفاعية التركية، تابع أردوغان: "طالما بقينا ندافع بحزم عن حقوق بلدنا وأصدقائنا على الساحة الدولية، فإن العقوبات التي تواجهها صناعاتنا الدفاعية ستزداد".