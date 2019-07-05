أنقرة تستضيف قمة تركية روسية إيرانية لنقاش الأوضاع في سوريا في أغسطس المقبل

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أمس الخميس إن أنقرة ستستضيف قمة ثلاثية بمشاركة روسيا وإيران في أغسطس.

وقال قالن عقب اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة أنقرة "سيكون الاجتماع بشكل رئيسي حول إدلب وأجزاء أخرى من سوريا بشأن الوضع الأمني العام وعمليات الانتقال واللجنة الدستورية وإعادة التوطين".

وقال قالن أيضا أنه سيكون هناك اجتماع آخر مع القادة الروس والألمان والفرنسيين في غضون شهرين.

وأضاف "خلال قمة مجموعة العشرين تم الاتفاق على عقد قمة من أربعة أطراف تماما مثل تلك التي عقدت في العام الماضي في إسطنبول يستضيفها الرئيس أردوغان. ومن المزمع عقد قمة رباعية قبل التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وقال قالن إن الملف السوري والقضايا الإقليمية ستكون على رأس جدول أعمال هذه الاجتماعات.

وتتعاون تركيا وروسيا وإيران كجزء من عملية أستانا لإحلال السلام والاستقرار في سوريا التي مزقتها الحرب. والتقى مسؤولون من الدول الثلاث في الآونة الأخيرة في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان التي أعيدت تسميتها في أبريل.

وكان أول اجتماع لعملية أستانا في تركيا في يناير 2017 لجمع جميع الأطراف المتحاربة على طاولة المفاوضات لتسهيل محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف.

وتدعم محادثات أستانا إنشاء لجنة دستورية مدعومة من الأمم المتحدة في سوريا لإيجاد حل سياسي. وسيتم تكليف اللجنة الدستورية المخطط لها، بما في ذلك ممثلين عن المعارضة والنظام والجهات الضامنة، بكتابة وإنشاء دستور ما بعد الحرب في سوريا، والذي يُعتبر نقطة انطلاق للانتخابات في البلد الذي تحكمه ديكتاتورية دموية.