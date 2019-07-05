تشاوش أوغلو وغوتيرش يبحثان هاتفياً توقيع الأمم المتحدة اتفاقاً مع ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي

بحث وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، توقيع المنظمة الدولية اتفاقاً مع تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن تشاوش أوغلو أجرى اتصالا هاتفيا مع غوتيريش.

وأوضحت المصادر، أن تشاوش أوغلو، بحث مع غوتيرش، توقيع فرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، اتفاقا مع ما يسمى القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (التي يهيمن عليها تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي)، فرحات عبدي شاهين، بخصوص الأطفال المجندين في صفوفها.

والخميس، شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على رفض بلاده التام، لتوقيع الأمم المتحدة اتفاقاً مع تنظيم "بي كا كا" الإرهابي.

وقال أردوغان: "تحت أي ذريعة كانت، إن جلوس الأمم المتحدة، مع منظمة إرهابية حول طاولة واحدة بهذا الشكل، وتوقيعها معهم اتفاقا وكأنها جهة تحمل صفة رسمية، يعدّ وبأقل العبارات فضيحة. إن الأمم المتحدة لا يمكن لها أن توقع على هكذا فضيحة".

وفي اليوم نفسه، سلّمت تركيا مذكرة احتجاج إلى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، على خلفية توقيعه "خطة عمل" مع إرهابيين من تنظيم "بي كا كا".

والاثنين، كشفت الأمم المتحدة عن توقيعها خطة عمل مع "ي ب ك/بي كا كا" الذي يستخدم اسم "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، من أجل "تخلي التنظيم الإرهابي عن المقاتلين الأطفال بصفوف التنظيم".

وبحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة في هذا السياق، فإن التنظيم الإرهابي "تعهد بموجب هذا الاتفاق، بعدم استخدام الأطفال كمقاتلين، والكشف عن الأطفال من الذكور والنساء الموجودين بصفوفه وإخلاء سبيلهم، واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن".