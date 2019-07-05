وزير الداخلية التركي: سنطلع الرأي العام على ملابسات انفجار السيارة عقب انتهاء التحقيقات

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الجمعة، إن الجهات المعنية ستطلع الرأي العام التركي، بعد التحقيقات، عن ملابسات انفجار سيارة ببلدة ريحانلي بولاية هاطاي جنوبي البلاد.

جاء ذلك في تصريح أدلى به صويلو، عقب اجتماع له بولاية أنطاليا المطلة على شواطئ البحر المتوسط جنوبي البلاد.

وأوضح الوزير التركي أن السيارة انفجرت أثناء سيرها، إما عبر متفجر مؤقت زرع بالسيارة، أو عبر عامل خارجي.

وأكد أن الجهات المعنية ستطلع الرأي العام بالتفاصيل عقب تحقيق كامل وتقييم كافة المعلومات والمعطيات.

وأشار إلى أن التفجير أسفر عن مقتل ثلاثة سوريين يحملون بطاقة الحماية المؤقتة في تركيا.

وفي بيان في وقت سابق عن ولاية هاطاي، أشارت إلى أن الانفجار وقع أثناء مسير السيارة، مضيفًا: "كانت السيارة تقل 3 سوريين قتل اثنان منهم وأصيب أخر نقل على إثرها إلى المستشفى.

ولفت البيان إلى أن الانفجار نجم عن قنبلة مصنعة يدوية كانت في السيارة، مبينًا أنه يتم التحقيق في صلات الأشخاص الثلاثة الذين كانوا في السيارة.

وأكد أن كافة الوحدات المعنية تعمل من أجل الكشف عن ملابسات الانفجار.