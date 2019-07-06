أردوغان يبحث الأزمة الليبية مع بوتين هاتفياً

تباحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حول عدد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأزمة في ليبيا، والعلاقات الثنائية.

ولفت بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، السبت، إلى أن الزعيمين، تباحثا هاتفيا اليوم، حول عدد من الملفات.

وأوضح البيان أن الزعيمان، بحثا الأزمة في ليبيا، إلى جانب العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

من ناحية أخرى أشار أردوغان إلى متابعته بحزن كبير حادثة الغواصة في بحر بارينتس، وأعرب عن تعازيه للشعب الروسي الصديق وتمنياته بالصبر لأسر البحارة الروس الذين لقوا مصرعهم جراء الحادث الأليم.