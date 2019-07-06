الجيش التركي يحيد 61 إرهابياً من "بي كا كا" في إطار عملية المخلب منذ انطلاقها

وصل عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في إطار "عملية المخلب" التي أطلقها الجيش التركي ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي شمالي العراق، إلى 61 منذ انطلاق العملية.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، السبت، حول سير "عملية المخلب" المتواصلة بنجاح في منطقة هاكورك شمالي العراق منذ 27 مايو/أيار الماضي.

ولفت البيان إلى تدمير مرابض أسلحة وملاجئ ومخابئ ومستودعات ذخيرة يستخدمها إرهابيو التنظيم في المنطقة المذكورة، فضلا عن ضبط أسلحة وذخائر مختلفة، وتفكيك متفجرات.

وفي 27 مايو الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة هاكورك؛ بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.