الرئاسة التركية تطلق موقعا لفعاليات الاحتفال بذكرى "15 تموز"

أطلقت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية موقعا على الإنترنت، من أجل فعاليات احتفالات " 15 تموز يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية" بمناسبة الذكرى الثالثة للمحاولة الانقلابية الفاشلة.

وأكد البيان الصادر عن دائرة الاتصال، أنّ الموقع سيتضمن خريطة للفعاليات المتعلقة بإحياء ذكرى الشهداء الذين سقطوا في مواجهة المحاولة الانقلابية الفاشلة لمنظمة غولن الإرهابية، في عموم تركيا.

وأشار البيان أنّ الموقع " www.15temmuz.gov.tr" يتضمن الشعار الجديد لذكرى المحاولة الانقلابية الفاشلة، إلى جانب الصور والفيديوهات المتعلقة بالمحاولة ذاتها.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، واغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه مبنى البرلمان، ورئاسة الأركان بالعاصمة، ومطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.