فؤاد أوقطاي: من يتجاهلون حقوق تركيا وجمهورية شمال قبرص في المنطقة لن يصلوا لمرادهم

أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أن من يتجاهلون حقوق تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية المشروعة في المنطقة، "لن يحققوا مرادهم أبداً" في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أوقطاي، السبت، في المؤتمر الاقتصادي الأول لمنتدى غرف التجارة التركية -جمهورية شمال قبرص التركية، في العاصمة ليفكوشا.

وقال أوقطاي إن "من يقدمون على خطوات تعارض حقوق تركيا وجمهورية قبرص التركية في المنطقة، ويتجاهلون تركيا، لن يصلوا لمرادهم أبدا".

وأكد على حاجة قبرص التركية لإنتاج نموذج لانضباط مالي وتمويلي، معربا عن ترحيبه بإدراج هذا النموذج في برنامج الحكومة الجديدة في قبرص التركية.

واعتبر أوقطاي أن معاناة القبارصة الأتراك من الحظر والتقييد الذي يفرضه المجتمع الدولي على شمال قبرص "لا يتحمله عقل أو ضمير".

وأكد على أن بلاده لن تتوانى باتخاذ أي خطوة في سبيل صون حقوقها وحقوق شمال قبرص في جرفيهما القاري بالمتوسط، مبينا أن أنشطة سفينتا التنقيب التركيتين "فاتح" و"ياووز" تصب في هذا الإطار.