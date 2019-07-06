متحدث "العدالة والتنمية" التركي: حصولنا على منظومة دفاع جوي ضرورة للأمن القومي

أكد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، السبت، أن الحصول على منظومة دفاع جوي يعد ضروريا لتعزيز أمن البلاد القومي.

جاء ذلك في تصريحات لمتحدث حزب العدالة والتنمية، عمر تشليك، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع الرئيس رجب طيب أردوغان مع نواب الحزب في البرلمان بإسطنبول.

وقال تشليك إن بلاده حال اشترت منظومة الدفاع الجوي، في إشارة إلى منظومة "S400" الروسية؛ فإنها ستستخدمها.

وأضاف أن على حلفاء أنقرة تقديم الدعم لها في هذا الإطار، لاسيما أن الحدود التركية تعد حدودًا لحلف شمال الأطلسي (ناتو) وقارة أوروبا.

وتابع أن تاريخ تسلم المنظومة الروسية سيتم تحديده خلال أيام أو أسابيع قليلة.

وقررت تركيا، عام 2017، شراء منظومة "S400" من روسيا؛ بعد تعثر جهودها المطولة لشراء "باتريوت" الأمريكية.

وتزعم الولايات المتحدة أن المنظومة الروسية تشكّل خطرًا على أنظمة حلف الناتو، وهو ما تنفيه أنقرة.