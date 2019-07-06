نائب أردوغان يلتقي رئيس حكومة جمهورية شمال قبرص التركية في لفكوشا

التقى نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، السبت، رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار ووزراء حكومته، في العاصمة لفكوشا.

وهنأ أوقطاي رئيس الحكومة ببدء مهامه الجديدة في مايو/أيار الماضي، متمنيا له ولوزرائه النجاح والتوفيق.

وأكد أوقطاي في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع، أهمية المنتديات الاقتصادية التي تعقدها قبرص التركية، من أجل تحقيق التنمية والرفاهية على غرار المؤتمر الاقتصادي الأول لمنتدى غرف التجارة التركية-جمهورية شمال قبرص التركية.

وقال أوقطاي: "رجال الأعمال بانتظار إجراء إصلاحات، وفي برنامج الحكومة (قبرص التركية) خطوات هامة جدا، ونتمنى من خلال إجراء الإصلاحات، فتح المجال أمام الاقتصاد والمستثمرين".

من جانبه، أكد تتار أن "الوطن الأم تركيا تقف وراء قصة نجاح شمال قبرص"، قائلاً: "ستبقى علاقاتنا جيدة مع الحكومات في أنقرة، وسنواصل عملنا من أجل جمهورية شمال قبرص، بمساعدة تركيا".