الرئيس أردوغان يزور سراييفو الاثنين للمشاركة في قمة إقليمية

يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العاصمة البوسنية سراييفو، الاثنين، للمشاركة في قمة "عملية التعاون فى جنوب شرق أوروبا"، في زيارة تستغرق يومين.

ولفت رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في تغريدة على تويتر، الأحد، إلى أن تركيا تسهم بشكل فاعل في "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا" منذ تأسيسها، انطلاقا من إيلائها الأهمية للسلام والاستقرار والرخاء في البلقان.

وأوضح أن هذه المنصة "تشكل منتدى التعاون الإقليمي الوحيد الذي يضم كافة دول المنطقة".

وذكر أن اجتماع القمة سيتمحور حول سبل تعزيز التعاون في البلقان، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل والبنية التحتية والاستثمار.

ومن المنتظر أن يعقد الرئيس التركي، لقاءات ثنائية على هامش مشاركته في القمة، مع أعضاء المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك، وزعماء بعض الدول المشاركة في الفعالية.

كما أشار ألطون إلى أن الرئيس أردوغان، سيتفقد الجنود الأتراك العاملين في بعثة حفظ السلام الأوروبية، بمنطقة بوتمير في ضواحي سراييفو.