تركيا.. توقيف 16 مشتبهاً على خلفية تحقيقات انفجار سيارة في ريحانلي جنوبي البلاد

أوقفت السلطات التركية، اليوم الأحد، 16 شخصاً مشتبه بهم في إطار التحقيقات المتعلقة بحادثة انفجار سيارة بقضاء ريحانلي بولاية هطاي جنوبي تركيا.

وقالت مصادر أمنية إن الشرطة بحثت على خلفية التفجير عن جميع روابط الأشخاص الذين كانوا على متن السيارة، واكتشفت مجموعة من الاتصالات.

وأوضحت المصادر أن الشرطة نفذت عملية على بعض الأماكن في ريحانلي وإسكندرون وهطاي، وكلها بولاية هطاي، بناءً على قرار قضائي للقبض على المشتبهين.

وتمكنت فرق الشرطة من القبض على 16 مشتبها، ونقلتهم إلى مديرية الأمن في الولاية للتحقيق.

وقتل 3 سوريين جراء تفجير في سيارة بقضاء ريحانلي قالت ولاية هطاي إنه نجم عن قنبلة مصنعة يدوية.

وأوضحت ولاية هطاي، في بيان لها، أنه يتم التحقيق في صلات الأشخاص الثلاثة الذين كانوا في السيارة.