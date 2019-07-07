تشاوش أوغلو يهنئ رئيس "الديمقراطية الجديدة" بتصدر حزبه الانتخابات التشريعية باليونان

هنأ وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو، رئيس حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ في اليونان كيرياكوس ميتشوتاكيس، بنجاحه في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد.

جاء ذلك في تغريدة نشرها تشاوش أوغلو، عبر حسابه على "تويتر".

وقال تشاوش أوغلو: "أهنئ زعيم الديمقراطية الجديدة كيرياكوس ميتسوتاكيس بنجاحه في الانتخابات".

وأضاف: "أثق بأن الصداقة بين الشعبين التركي واليوناني، وعلاقاتنا الثنائية ستتعزز أكثر في ظل قيادته".

وأظهرت استطلاعات خروج الناخبين فوز حزب "الديمقراطية الجديدة" بالانتخابات؛ حيث حصل على نسبة تراوح بين 38 و42 في المئة من الأصوات، وهي نسبة كافية التي تسمح له بتشكيل الحكومة بمفرده.

وبهذه النتيجة، من المتوقع أن يحصل حزب "الديمقراطية الجديدة" على عدد مقاعد يراوح بين 155 و167 مقعدا في البرلمان، من أصل 300.

بينما من المتوقع أن يحصل حزب "سيريزا" اليساري الحاكم، برئاسة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، على عدد مقاعد بين 77 و88.

وبذلك، يبدو أن ميتسوتاكيس سيكون رئيس الوزراء المقبل في اليونان المقبل ليقود المحافظين إلى السلطة، وينهي 4 سنوات من حكم اليساريين الذين يُلقى عليهم باللوم في إثقال كاهل البلاد بمزيد من الديون وسوء إدارة الأزمات.