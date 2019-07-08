أردوغان يصل سراييفو للمشاركة في قمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا"

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العاصمة البوسنية سراييفو، للمشاركة في قمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا"، وعقد لقاءات رسمية.

وكان في استقبال أردوغان الاثنين، في مطار سراييفو الدولي، الأمين العام للمجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك، زوران ديريك، ووزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، وسفير تركيا في هذا البلد، خلدون قوج، وبقية المعنيين.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته التي تستغرق يومين، عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الدفاع خلوصي أقار، والخزانة والمالية برات ألبيراق، والنقل والبنى التحتية جاهد طورهان، بالإضافة إلى تشاوش أوغلو، الذي وصل في وقت سابق لحضور اجتماع وزراي يسبق القمة.



ومن المرتقب أن يعقد الرئيس التركي، لقاءات ثنائية على هامش مشاركته في القمة التي تعقد الثلاثاء، مع أعضاء المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك، وزعماء بعض الدول المشاركة في الفعالية.

كما من المقرر أن يتفقد الجنود الأتراك العاملين في بعثة حفظ السلام الأوروبية، بمنطقة بوتمير بضواحي سراييفو.