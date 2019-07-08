أردوغان يهنئ رئيس "الديمقراطية الجديدة" بتصدر حزبه انتخابات اليونان

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس، على فوز حزبه بالانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في اليونان الأحد.

وقالت مصادر في الرئاسة التركية، إن أردوغان اتصل هاتفيا بميتسوتاكيس، وهنأه على فوز حزبه بالانتخابات.

وأعرب أردوغان عن أمله بأن تحمل نتائج الانتخابات الخير للعلاقات التركية اليونانية وللمنطقة.

وأظهرت استطلاعات خروج الناخبين فوز حزب "الديمقراطية الجديدة" بالانتخابات؛ حيث حصل على نسبة تتراوح بين 38 و42 بالمئة من الأصوات، وهي نسبة كافية تسمح له بتشكيل الحكومة بمفرده.

وبهذه النتيجة، من المتوقع أن يحصل حزب "الديمقراطية الجديدة" على عدد مقاعد يتراوح بين 155 و167 مقعدا في البرلمان، من أصل 300.

بينما من المتوقع أن يحصل حزب "سيريزا" اليساري الحاكم، برئاسة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، على عدد مقاعد بين 77 و88.

وبذلك، يبدو أن ميتسوتاكيس سيكون رئيس الوزراء المقبل في اليونان المقبل ليقود المحافظين إلى السلطة، وينهي 4 سنوات من حكم اليساريين الذين يُلقى عليهم باللوم في إثقال كاهل البلاد بمزيد من الديون وسوء إدارة الأزمات.