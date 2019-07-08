الرئاسة التركية تبث مشاهد بسبع لغات عن محاولة 15 تموز الانقلابية

أعدت الرئاسة التركية مقاطع فيديو بسبع لغات، بمناسبة الذكرى الثالثة للتصدي لمحاولة 15 تموز/يوليو الانقلابية.

وفي تغريدة على تويتر، الاثنين، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إنه جرى إعداد المقاطع باللغات التركية والعربية والإنكليزية والروسية والألمانية والفرنسية والإسبانية.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار فعاليات "15 تموز يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية".

وتظهر المشاهد التي تحمل عنوان "الوطن لنا والإرادة لنا"، كيفية تصدي الجماهير للمحاولة الانقلابية الغادرة.

ويمكن متابعة المشاهد عبر الموقع الإلكتروني www.15temmuz.gov.tr الذي أطلقته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، ضمن فعاليات احتفالات "15 تموز يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية".

وشهدت تركيا منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، واغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان.



وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه مبنى البرلمان، ورئاسة الأركان بالعاصمة، ومطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.