القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا" في عملية للداخلية التركية جنوبي البلاد

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 08.07.2019 12:03
آخر تحديث في 08.07.2019 12:04
DHA DHA

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الاثنين، تحييد 3 إرهابيين في ولاية هكاري جنوب شرق البلاد.

وأوضحت الداخلية التركية في بيان، أن قوات الدرك شنت حملة ضد الإرهابيين في ريف قضاء تشوكورجا.

وأضاف البيان أن الحملة التي أسفرت عن تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا"، ما زالت جارية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع تنظيم "بي كا كا" الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعدت الرئاسة التركية مقاطع فيديو بسبع لغات، بمناسبة الذكرى الثالثة...
مختارات