تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا" في عملية للداخلية التركية جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الاثنين، تحييد 3 إرهابيين في ولاية هكاري جنوب شرق البلاد.

وأوضحت الداخلية التركية في بيان، أن قوات الدرك شنت حملة ضد الإرهابيين في ريف قضاء تشوكورجا.

وأضاف البيان أن الحملة التي أسفرت عن تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا"، ما زالت جارية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع تنظيم "بي كا كا" الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.