تركيا.. ضبط 1.5 طن من مسحوق الماريغوانا في المياه الإقليمية

أعلنت السلطات التركية، الاثنين، ضبط نحو 1.5 طن من مسحوق الماريغوانا المخدر، وتوقيف 6 أشخاص في عملية بسواحل ولاية موغلا، جنوب غربي البلاد.

وأعلنت مديرية الأمن في الولاية، عبر بيان صادر عنها، ضبط شبكة دولية للاتجار في المخدرات، وتوقيف عناصرها بمن فيهم زعيمها.

وذكر البيان، أن كمية المخدرات التي تم ضبطها، كانت قادمة عبر البحر من دول البلقان، بهدف توزيعها في السوق الداخلية.

وأضاف أن العملية التي جرت في المياه الإقليمية، أشرفت عليها النيابة العامة، وسبقتها أعمال المتابعة والتحري والبحث.

وشارك في العملية، فرق خفر السواحل، والقوات الجوية بالمنطقة، إضافةً إلى عناصر من القوات الخاصة، ومن الاستخبارات.

واعتقلت فرق الأمن، أفراد الشبكة الإجرامية، المسؤولة عن نقل هذه المخدرات، واحتجزت 3 زوارق بحرية، استخدمت في عملية النقل.