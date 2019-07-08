تشاوش أوغلو يهنّئ نظيره اليوناني بمنصبه الجديد

هنأ وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، نظيره اليوناني نيكوس دندياس لتوليه حقيبة الخارجية في الحكومة اليونانية الجديدة.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، الاثنين، قال فيها "أقدم أحر التهاني لنيكوس دندياس بتعيينه وزيرًا للخارجية اليونانية".

وأضاف: "عملنا سويًا لسنوات طويلة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والآن سنعمل معًا من أجل تعزيز العلاقات التركية- اليونانية والتعاون".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، التشكيلة الوزارية لرئيس الوزراء الجديد كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وتتكون الحكومة الجديدة من نائب رئيس الوزراء، ومتحدث باسم الحكومة، إضافة إلى 17 وزيرا و29 نائبا لهم.

وفي الحكومة الجديدة، تولى نيكوس دندياس وزارة الخارجية، ونيكوس باناجيوتوبولوس وزارة الدفاع، وخريستوس ستيكوراس وزارة المالية.

ومن المنتظر أن يؤدي أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، الثلاثاء، فيما سيعقد أول اجتماع لها الأربعاء.