جمهورية قبرص التركية ترفض بيان الاتحاد الأوروبي وتؤكد: جميع أنشطتنا التنقيبية قانونية

انتقد رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، اعتبار الاتحاد الأوروبي أنشطة التنقيب التركية في الجرف القاري للشطر التركي من الجزيرة "غير قانونية".

جاء ذلك في بيان لحكومة شمال قبرص التركية، الثلاثاء، ردت خلاله على انتقادات الاتحاد الأوروبي.

وأشار تتار، إلى أن الاتحاد عبر موقفه المنحاز إلى اليونان وقبرص الرومية، تسبب في دخول مسألة قبرص في طريق مسدود.

وقال: "نحتج على إبداء الاتحاد ردود فعل سلبية على بدء سفينة ياووز (التركية للتنقيب) بعد حصولها على ترخيص بأنشطة التنقيب، في سواحل منطقة قارباز".

وأضاف تتار: "سفينتا فاتح وياووز (التركيتان) لا تقومان بأنشطة تنقيب غير قانونية كما يزعم الاتحاد، إنما أنشطة إدارة قبرص الرومية التي تتجاهل حقوق القبارصة الأتراك، هي غير القانونية والمثيرة للقلق".

وأكد أن تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، تمتلكان حق التنقيب عن مصادر الهيدروكربون (النفط والغاز) شرق البحر المتوسط.

ولفت أن أنقرة وقبرص التركية ستواصلان أنشطة التنقيب مثلما تواصل إدارة قبرص الرومية الأنشطة المماثلة.

وتواصل سفينتا التنقيب التركيتان "فاتح" و"ياووز" مهامها في البحر المتوسط بالقرب من جزيرة قبرص في الجرف القاري لتركيا.

وتعارض قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

فيما أكدت أنقرة، في بيانات عدة لوزارة الخارجية، أن السفن التركية تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل ذلك.