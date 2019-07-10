الأردن.. السفير التركي يلتقي بأعضاء في مجلس الأعيان

التقى السفير التركي في عمان، مراد قرة غوز، الثلاثاء، بأعضاء في مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان)، وأطلعهم خلال اللقاء على خطوات بلاده في مكافحة تنظيم "غولن" الإرهابي، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو/تموز 2016.



جاء ذلك خلال مشاركة قرة غوز في الجلسة الخاصة التي عقدتها لجنتي الصداقة والعلاقات الخارجية في المجلس، حول العلاقات مع تركيا، وفق بيان للسفارة التركية.



وأشار البيان أن قرة غوز "قدم شرحا حول التطور الذي حصل في العلاقات بين تركيا والأردن في الفترة الأخيرة، والخطوات المتخذة في مجال مكافحة منظمة غولن بعد محاولة الانقلاب الغادر في 15 يوليو 2016".



كما لفت أن اللقاء تناول "حرب تركيا ضد الإرهاب، وسياستها حول ملفات سوريا واللاجئين، ووضع القدس والقضية الفلسطينية".



وفي اجتماع مغلق، قام أعضاء من مجلس الأعيان بتوجيه أسئلة متنوعة حول السياسة الداخلية والخارجية لتركيا، بالإضافة إلى استفسارات حول التطورات الاقتصادية، وفق البيان.



وأشار إلى مشاركة 12 عضوا من مجلس الأعيان في الجلسة التي ترأسها نائب رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجموعة الصداقة الأردنية التركية منير صوبر.