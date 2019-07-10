الجيش التركي يعلن تحييد 15 إرهابياً من "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، أن سلاح الجو تمكن من تحييد 15 إرهابيًا في غارة جوية ضد تنظيم "بي كا كا" الانفصالي شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن سلاح الجو شن غارة على منطقة "حفتانين" شمالي العراق، بالتوازي مع عملية "المخلب" المستمرة بمنطقة "هاكورك".

وأوضحت أن الغارة استهدفت مخابئ وتحصينات تابعة لـ"بي كا كا"، وأسفرت عن تحييد 15 من إرهابيي التنظيم.

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء الكامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع تنظيم "بي كا كا" الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش