تركيا تؤكد حماية مصالحها في المتوسط ودعم حقوق أتراك قبرص

قالت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، إن أنقرة تحمي حقوقها في جرفها القاري شرق البحر المتوسط.

وأوضحت الخارجية في التركية في بيان، أن تركيا ستواصل الدفاع عن حقوق ومصالح أتراك قبرص في محيط الجزيرة، ما لم يُشرك الجانب الرومي الأتراك في آليات اتخاذ القرار حيال تقاسم عائدات الثروات في شرق المتوسط.

وذكر البيان أن سفينة الفائح بدأت أعمال التنقيب غربي جزيرة قبرص، اعتبارا من مطلع مايو/ أيار الماضي.

ولفت البيان إلى أن سفينة ياووز التركية انتقلت إلى مشارف جزيرة قبرص، للبدء بأعمال التنقيب لصالح جمهورية شمال قبرص التركية بموجب تراخيص ممنوحة لشركة النفط التركية.

وتعليقا على تصريحات وزير الخارجية اليوناني الجديد نيكوس دندياس حول مستجدات الأوضاع في شرق المتوسط، قالت الخارجية التركية: "أنشطة تركيا في المنطقة المذكورة مطابقة للقوانين الدولية، ونرفض وصف الوزير اليوناني للأنشطة التركية بـ "غير قانونية".

تجدر الإشارة إلى أن سفينة "ياووز" التركية للتنقيب كانت قد وصلت خليج "ظفر" عند شبه جزيرة "قارباز" قبل يوم، وهي ثاني سفينة من نوعها تصل للمكان بعد سفينة "فاتح".

وتواصل سفينتا التنقيب التركيتين "فاتح" و"ياووز" مهامها في البحر المتوسط بالقرب من جزيرة قبرص في الجرف القاري لتركيا.

وتعارض قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

فيما أكدت أنقرة، في بيانات عدة لوزارة الخارجية، أن السفن التركية تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل ذلك.