تركيا تدعو الولايات المتحدة لتجنب الخطوات الخاطئة المضرة بعلاقات البلدين

دعت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية إلى تجنب الخطوات الخاطئة التي تلحق الضرر بعلاقات البلدين، وتهمش الحوار القائم بينهما.

جاء ذلك في بيان صادر عن متحدث الخارجية التركية حامي أقصوي، رد فيه على نظيرته الأمريكية مورغان أورتاغوس التي علقت على ملف شراء تركيا منظومة "إس 400" الروسية.

وأوضح أقصوي أن تصريحات أورتاغوس تتناقض مع فحوى الحديث الذي دار بين زعيمي البلدين رجب طيب أردوغان ودونالد ترامب حول ملف "إس 400"، خلال لقائهما الأخير على هامش قمة مجموعة العشرين باليابان.

وأضاف أن الأسباب والظروف التي دفعت تركيا إلى شراء المنظومة الروسية، واضحة للعيان، وأن ترامب أقر بذلك خلال لقائه مع الرئيس أردوغان في اليابان.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي صرّح بأن الولايات المتحدة الأمريكية، لم تكن عادلة في تصرفاتها مع تركيا.

وتابع قائلا: "تركيا التزمت الشفافية في ملف شراء منظومة "إس 400" الروسية منذ البداية، وعرضنا تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين أنقرة وواشنطن والناتو، بهدف تغييب المخاوف الأمريكية حيال احتمال إلحاق المنظومة الروسية الضرر بمقاتلات إف 35".

وأمس قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس إن موقف بلادها لم يتغير حيال شراء تركيا منظومة "إس 400" الروسية وخيار العقوبات في حال إتمام الصفقة.