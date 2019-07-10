تشاوش أوغلو: سنواصل أنشطة التنقيب وتداعيات أي خطوة أوروبية ضدنا ستكون عكسية

حذّر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، من أن أي خطوة قد تصدر من الاتحاد الأوروبي ضد تركيا بسبب أنشطتها شرق البحر الأبيض المتوسط، "لن يكون لها فائدة وسيكون لها تداعيات عكسية".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء في العاصمة التركية أنقرة، تعليقًا على تطورات شرق المتوسط.

وقال الوزير التركي: "إما أن يتم إيجاد حلول مشتركة وتتقاسم الثروات بشكل عادل، أو تستمر تركيا في الدفاع عن حقوق أتراك جزيرة قبرص".

وأضاف: "نعتبر تصريحات البلدان الأخرى التي ليست من الدول الضامنة (في قضية قبرص)، غير ملائمة تمامًا".

وأردف قائلا: "لا يحق لأي دولة أو منظمة الإدلاء برأيها حول أنشطة تركيا التنقيبية في شرق المتوسط، فتركيا هي صاحبة القرار في هذا الخصوص".

وأكد تشاوش أوغلو أن أنشطة تركيا وفعالياتها في شرق المتوسط، مطابقة للقوانين الدولية، وأن أنقرة ستواصل أنشطة التنقيب في جرفها القاري بالمتوسط.