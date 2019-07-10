تشاوش أوغلو: متفقون مع العراق على ضرورة مكافحة "بي كا كا" الإرهابي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن تركيا والعراق متفقتان على ضرورة تطهير كامل العراق من منظمة " بي كا كا" الإرهابية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، الأربعاء، بعد اجتماع مع وفد عراقي رفيع المستوى يقوم بزيارة لتركيا ويضم وزير الخارجية محمد علي الحكيم، ووزير الدفاع نجاح الشمري، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي.

وأشار تشاوش أوغلو أن اللقاء مع الوفد العراقي شارك فيه وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي هاقان فيدان.

وأضاف أن الاجتماع يأتي في إطار التحضير للوثيقة المشتركة للتعاون في المجالين العسكري والأمني بين البلدين، التي تم التوافق على توقيعها أثناء الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لتركيا في 15 مايو/ أيار الماضي، حيث عرض الوفد العراقي مسودة للوثيقة ناقشها الجانبان.

وأكد تشاوش أوغلو أهمية التعاون العسكري بين بلاده والعراق، وقال إن تركيا ستستمر في تقديم الدعم للعراق في إطار التعاون في المجال العسكري وغيره من المجالات.

وقال تشاوش أوغلو إنه تم كذلك تناول موضوعات مكافحة الإرهاب خلال اللقاء، وأضاف "وجود منظمة بي كا كا الإرهابية في العراق أمر حقيقي، ليس فقط في جبال قنديل وإنما أيضا في منطقة سنجار، ولابد من تطهير العراق منها".

وأشار أن الجانبين التركي والعراقي متفقان على ضرورة تطهير كامل العراق من بي كا كا، مضيفا أن دور بغداد وحده لن يكفي وأن على الإدارة الاقليمية في شمال العراق أن تقوم بدورها هي الأخرى في أربيل والسليمانية.

وبخصوص تنظيم داعش الإرهابي، قال تشاوش أوغلو، إنه بالرغم أن التنظيم لم يعد يسيطر على أية أراض فإنه يحاول في الفترة الأخيرة العودة مجددا للوجود في سوريا والعراق.

وبخصوص قاعدة بعشيقة العسكرية التركية بالموصل قال تشاوش أوغلو إنهم قرروا خلال اللقاء تأسيس لجنة مشتركة لمناقشة المسألة بكافة تفاصيلها، ستضم مسؤولين من وزارتي خارجية البلدين، ومن وزارتي الدفاع، ومن جهازي استخبارات البلدين.