سفير واشنطن الجديد لدى تركيا يصل العاصمة أنقرة

وصل السفير الأمريكي الجديد لدى تركيا، ديفيد ساترفيلد، الأربعاء، إلى العاصمة التركية أنقرة.

وأفادت مصادر صحفية تركية، أن ساترفيلد وصل إلى مطار "أسن بوغا" في أنقرة الساعة (19:00) بالتوقيت المحلي(16 تغ).

وأشارت المصادر أن القائم بالأعمال الأمريكي في أنقرة جيفري هوفنييه، استقبل سفير بلاده الجديد في مطار أسن بوغا.

من جهتها، أعلنت السفارة الأمريكية لدى تركيا في تغريدة عبر "تويتر"، وصول السفير الأمريكي الجديد.

كما أعربت السفارة في تغريدتها عن ترحيبها به.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عينت عام 2017، السفير السابق لبلادها لدى تركيا جون باس، سفيرًا لها في أفغانستان، بعد انتهاء فترة خدمته في أنقرة.

وبقي منصب السفير في السفارة الأمريكية لدى أنقرة فارغًا لمدة عام ونصف العام، وقام بمهامه القائم بالأعمال الأمريكي جيفري هوفنييه.