قالن يبحث مع مبعوث بوتين التطورات الأخيرة في سوريا

استقبل المتحدّث الرّسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الأربعاء بالعاصمة أنقرة، ألكسندر لافرينتييف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا.

وناقش الطرفان في المجمع الرئاسي، التطورات الأخيرة في سوريا، مع التأكيد على أولوية الحفاظ على الأمن القومي التركي.

كما تناولا اتفاقية إدلب، وتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا وإعلانها، ومكافحة الإرهاب في عموم سوريا، والمنطقة الآمنة، ومكافحة التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و "بي كا كا/ ي ب ك، ب ي د ".

وتطرق الطرفان أيضا إلى مسألة التوصل إلى حل سياسي في إطار وحدة التراب السوري، وقضايا إعادة إعمار البلاد.

وباللقاء نفسه، تناول الجانبان أعمال القمة الثلاثية المرتقبة حول سوريا، والتي تضم تركيا وإيران وروسيا، والقمة الرباعية التي تتبعها بين تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا والاثنتان ستعقدان في تركيا.

وأكد الطرفان أهمية مواصلة التعاون، واستمرار الاتصال الفعال بين قادة البلدين حول سوريا.

ويشن النظام السوري وحلفاؤه، منذ 25 أبريل/نيسان الماضي، حملة قصف ضارية على منطقة "خفض التصعيد" بإدلب، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة.