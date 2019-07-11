أردوغان: لن ينسى التاريخ الإبادة الجماعية في سربرنيتسا أمام أعين أوروبا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الإبادة الجماعية في "سربرينيتسا" التي ارتكبت أمام أعين أوروبا في البوسنة والهرسك، لن تنسى إطلاقا على مر التاريخ.

جاء ذلك في تغريدة نشرها أردوغان عبر حسابه في موقع "تويتر"، الخميس، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 24 لمذبحة "سربرنيتسا".

وقال أردوغان " الإبادة الجماعية في سربرنيتسا التي وقعت أمام أعين أوروبا وراح ضحيتها 8371 إنسانا بريئاً لن تُنسى إطلاقًا على مر التاريخ".

وأضاف " ادعو الله بالرحمة لإخواننا الذين استشهدوا في الإبادة الجماعية، وأقدم تعازيي للشعب البوسني بهذه المناسبة".

يذكر أن القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش، دخلت سربرنيتسا في 11 يوليو/تموز 1995، بعد إعلانها منطقة آمنة من قبل الأمم المتحدة، وارتكبت خلال عدة أيام، مجزرة جماعية راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني، تراوحت أعمارهم بين 7 إلى 70 عامًا، وذلك بعدما قامت القوات الهولندية العاملة هناك بتسليم عشرات الآلاف من البوسنيين إلى القوات الصربية.

ورغم مرور 24 عاما على المذبحة لم يتم العثور على الكثير من رفات ضحاياها.