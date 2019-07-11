تكليف نائب الرئيس التركي بتنسيق شؤون جمهورية شمال قبرص

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوماً بتكليف نائبه فؤاد أوقطاي بتنسيق الشؤون المتعلقة بجمهورية شمال قبرص التركية.

والسبت الماضي نشرت الجريدة الرسمية تعميما صادرا عن أردوغان يقضي بتكليف أحد نوابه أو أحد الوزراء، لإدارة وتنسيق العلاقات مع جمهورية شمال قبرص التركية.

وبموجب التعميم، سيتم إنشاء "مكتب تنسيق شؤون قبرص" يتبع للسلطة المكلفة من قبل رئاسة الجمهورية.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان تخطيط وتنسيق المساعدات الاقتصادية والمالية والفنية المقدمة من تركيا إلى قبرص التركية.

ويأتي ذلك في إطار دعم الجهود التي سيتم الإقدام عليها لتنمية قبرص التركية.

وسيكون بإمكان السلطة المكلفة من قبل الرئاسة التركية إنشاء مجموعات عمل مؤقتة بمشاركة هيئات فنية وخبراء بحسب الحاجة، من أجل مراقبة وتقييم تنفيذ البرامج الاقتصادية المبرمة بين البلدين.

كما يقضي التعميم بمراعاة تنفيذ المؤسسات الحكومية جميع الأعمال والإجراءات مع قبرص التركية، بعد التوافق مع مكتب تنسيق شؤون قبرص.