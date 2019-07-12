الخارجية التركية: مصممون على حماية مصالحنا وحقوقنا المشروعة في شرق المتوسط

قال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، إن حكومة بلاده مصممة على حماية حقوقها ومصالحها المشروعة دوليا في جرفها القاري بشرق المتوسط.

جاء ذلك في بيان، رد فيه أقصوي على مزاعم إعلامية حول فقدان تركيا سيادتها على مساحة 92 كيلومتر مربع من جرفها القاري وبعض الجزر في شرق المتوسط، بموجب رسالة سلمتها للأمم المتحدة.

وقال أقصوي في هذا الخصوص: "في الآونة الأخيرة أوردت بعض وسائل الإعلام أنباءً حول فقدان تركيا سيادتها على مساحة 92 كيلومتر مربع من جرفها القاري وبعض الجزر في شرق المتوسط، بموجب رسالة سلمتها تركيا إلى الأمم المتحدة يوم 18 مارس (آذار) العام الجاري، وهذه المزاعم لا أساس لها من الصحة".

وأضاف أن هذه الادعاءات، تستند إلى قلة معلومات أو تحريف متعمد، مبينا أن موقف أنقرة حيال الحدود الخارجية لجرفها القاري ثابت منذ عام 2004، وهذه الحدود مسجلة لدى الأمم المتحدة منذ ذلك التاريخ.

وتواصل سفينتا التنقيب التركيتين "فاتح" و"ياووز" مهامهما في البحر المتوسط بالقرب من جزيرة قبرص في الجرف القاري لتركيا.

وتعارض قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

فيما أكدت أنقرة، في بيانات عدة لوزارة الخارجية، أن السفن التركية تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل ذلك.