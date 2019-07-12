السفير التركي في روما يؤكد تعاون بلاده مع إيطاليا لإيجاد حل في ليبيا

صرح السفير التركي لدى روما، الخميس، أن إيطاليا وتركيا "تتعاونان" سوية في ليبيا وأن ذلك ثمرة "حوار تقني وإداري" يعود إلى بداية الأزمة.

ونفى السفير مراد سليم أسنلي في لقائه مع صحفيين في روما "الأخبار الكاذبة" التي ادعت إرسال تركيا السلاح إلى قوات حكومة فايز السراج المعترف بها دوليا، في العاصمة طرابلس.

وأضاف: "تركيا تريد ليبيا موحدة ومستقلة" وتدعم، مثل إيطاليا، جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لإقرار السلام عبر الحوار السلمي حصراً بين الأطراف المتحاربة.

وأوضح أسنلي أن تركيا وإيطاليا والصين هي أكثر البلدان التي "خسرت الكثير" في ليبيا منذ سقوط حكم الديكتاتور معمر القذافي عام 2011 وانزلاقها نحو الفوضى.

هذا وتدعم كل من تركيا وإيطاليا حكومة السراج في الحرب الدموية التي يشنها الجنرال المتقاعد حفتر المدعوم من الإمارات العربية والسعودية ومصر.