تشاووش أوغلو: عملية استلام منظومة "إس-400" لا تعتريها أية مشاكل

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أن عملية استلام منظومة الصواريخ الروسية "إس-400" تسير كما هو مخطط لها، ولا تعتريها أية مشاكل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره السويسري إجناسيو كاسيس، في العاصمة أنقرة، الجمعة.

وفي معرض رده على سؤال حول وصول أولى أجزاء المنظومة إلى أنقرة، قال تشاوش أوغلو: "الصفقة اكتملت، والعملية تسير كما هو مخطط لها، ونحن ننسق كل الأمور المتعلقة بعملية الاستلام".

وأضاف: "عملية استلام المنظومة لا تعتريها أي مشاكل، وستستمر على هذا النحو مستقبلا".

وفي وقت سابق من هذا اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى مطار عسكري في أنقرة.

وعلى صعيد متصل، أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية الروسية في بيان صادر عنها، بدء المرحلة الأولى من عملية استلام منظومة "إس-400" مع وصول أول طائرة تقل أجزاء المنظومة، إلى العاصمة أنقرة.

وأشارت إلى أن استلام الأجزاء الأخرى التابعة للمنظومة سيستمر خلال الأيام المقبلة.