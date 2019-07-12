وزير خارجية سويسرا يعرض من أنقرة مساعدة بلاده في حل المشكلة القبرصية

أشاد وزير الخارجية السويسري إجناسيو كاسيس، بدور تركيا في استقبال مهاجرين على أراضيها بحفاوة، خلال زيارة يجريها الوزير إلى أنقرة بهدف بحث إحياء المفاوضات حول القضية القبرصية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، الجمعة في العاصمة أنقرة.

وقال: "نعلم الدور الكبير الذي لعبته تركيا في موضوع الهجرة، وفتح أبوابها أمام المهاجرين القادمين من الشرق الأوسط وسوريا واستقبالهم بحفاوة".

وأشار إلى أن سويسرا وتركيا تربطهما علاقات متجذرة يمتد تاريخها لنحو 100 عام، معربا عن رغبة بلاده في تطويرها على نحو بنّاء.

وأكد كاسيس أن تركيا دولة مهمة جدا لمناقشة القضايا الإقليمية.

وأكد أن تركيا تتبنى موقفا حازما ضد رحلات الهجرة غير النظامية وتستضيف على أراضيها أكثر من 4 ملايين مهاجر.

وبين أنه زار إدارة قبرص الرومية واليونان وثم قدم إلى أنقرة، مضيفا أن "الهدف من هذه الزيارات هو إثارة مسألة قبرص مجدداً".

وأكمل: "كان الغرض من الزيارة هو مناقشة كيفية إعادة إحياء سبل تعزيز الجهود الرامية لحل مسألة قبرص مع مختلف الأطراف".

وأعرب عن استعداد بلاده لتهيئة البيئة اللازمة من أجل حل المشاكل الأساسية، مبيناً أنه بحث مع نظيره التركي العلاقات الثنائية ومسألة قبرص، وغيرها من المواضيع.