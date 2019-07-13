أنقرة تؤيد مقترح القبارصة الأتراك حول تقاسم مصادر الطاقة مع الشطر الجنوبي للجزيرة

رحبت وزارة الخارجية التركية، بمقترح القبارصة الأتراك الموجه لإدارة الشطر الرومي من قبرص، حول تشكيل لجنة تعاون للاستخدام المشترك لموارد الجزيرة، معربة عن دعمها الكامل له.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية، السبت، تطرق إلى تقديم قبرص التركية مقترحا لإدارة الشطر الجنوبي الرومي، لتشكيل لجنة مشتركة فيما يتعلق بموضوع الهيدروكربون (النفط والغاز).

وقال البيان إن المقترح "سيساهم في تطوير السلام والتعاون وسيشكل أرضية مناسبة لحل قضية قبرص إذا تمت الموافقة عليه".

وتابع: "لهذا، ندعو جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والبلدان الضامنة على وجه خاص، إلى اغتنام هذه الفرصة الهامة، لدعم مقترح التعاون وتشجيع شطري قبرص للتعاون بخصوص موارد الطاقة".

وأضاف البيان: "نرحب بمقترح التعاون الشامل ونقدم الدعم التام له".

وأوضحت الخارجية أن المقترح ينص على تعاون شطري قبرص باعتبارهما شريكين في الجزيرة، بخصوص الاستفادة المتزامنة من مصادر الطاقة التي يمتلكان حقوقا متساوية فيها.

وأكد البيان أن تركيا ستواصل بكل حزم حماية حقوقها بالجرف القاري التابع لها، إلى جانب حماية حقوق القبارصة الأتراك المتساويين مع الشطر الجنوبي في الموارد الطبيعية بالجزيرة.

وأضاف "نود مرة أخرى أن نلفت انتباه المجتمع الدولي إلى أننا سنواصل موقفنا الثابت والمبدئي لحماية حقوق القبارصة الأتراك حتى يتم ضمان هذه الحقوق".

وفي وقت سابق السبت، قدم رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، مصطفى أقنجي، عبر الأمم المتحدة مقترحا لزعيم إدارة الشطر الجنوبي الرومي، نيكوس أناستاسياديس، لتشكيل لجنة مشتركة فيما يتعلق بمصادر الهيدروكربون (النفط والغاز) شرق البحر المتوسط.

ويهدف المقترح إلى إنشاء لجنة متساوية الأعضاء من كلا الطرفين في مسألة الهيدروكربون، وإخراج المسألة من ساحة التوتر والنزاع وتحويله إلى ساحة تعاون مثمر.