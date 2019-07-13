الجيش التركي يطلق عملية "المخلب 2" ضد أوكار الإرهاب في شمال العراق

أعلنت وزراة الدفاع التركية إطلاق عملية "المخلب 2" ضد أوكار تنظيم بي كا كا الإرهابي بشمال العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن العملية أُطلقت في الساعة العاشرة مساء الجمعة.

وأضاف البيان " في ضوء النتائج الناجحة التي تحققها عملية المخلب المستمرة حاليا، وعقب قصف من المدفعية بالقوات البرية ودعم من قواتنا الجوية تم بدء عملية جديدة في ضوء عملية المخلب 2 بمشاركة مجموعات من قوات الصاعقة في منطقة اخرى تم تحديدها.

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع تنظيم بي كا كا الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.