تركيا ترفض اتهامها بالتورط في الالتفاف على قوانين أمريكية

أعربت تركيا، السبت، عن قلقها العميق إزاء مزاعم مشبوهة تتهمها بالتورط في مؤامرة للالتفاف على قوانين الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في بيان صادر عن فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، إلى وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية.

وقال "ألطون" إن جماعة "غولن" الإرهابية وأطراف متعاونة معها، يسعون إلى تضليل الرأي العام الأمريكي عبر اتهام أنقرة بإقامة علاقات غير قانونية مع شخصيات بفريق الرئيس دونالد ترامب.

وأكد البيان، الذي نشره المسؤول التركي عبر حسابه على "تويتر"؛ رفض بلاده تلك التهم، ووصفها بـ"غير المعقولة".

وتابع أن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو"؛ عملت لعقود مع شركات أمريكية، وحرصت على إبلاغ السلطات بجميع تحركاتها المشروعة.

وأضاف: "حتى اليوم، التزمت تركيا الصمت احترامًا للإجراءات القانونية في الولايات المتحدة، رغم محاولات الأخيرة التأثير على عمل القضاء في بلادنا".

"إلا أن السلطات الأمريكية رغم ذلك، سقطت فريسة للتضليل"، حسب ألطون.

وأوضح أن القضاء الأمريكي سيبدأ النظر في القضية، الاثنين؛ مشيرًا أن الادعاء العام رسم صورة إيجابية للإرهابي فتح الله غولن في لوائح الاتهام المتعلقة بالقضية.

ولفت أن ذلك اليوم (الاثنين) بالتحديد يصادف الذكرى الثالثة لمحاولة الانقلاب الغادرة التي نفذتها الجماعة في تركيا، الموافق 15 يوليو/تموز 2016، واستشهد ضحيتها 215 بريئًا.

وتابع: "من غير المقبول معاملة المسؤول عن هجوم إرهابي كبير على أنه ضحية".

كما شدد على ضرورة أن تأخذ السلطات الأمريكية مطالب بلاده المشروعة على محمل الجد، والتحرك على ضوئها.