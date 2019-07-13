تشاوش أوغلو يجري اتصالات مع بعض نظرائه حول التطورات في "شرق المتوسط"

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه في دول العالم، حول التطورات الأخيرة في منطقة شرق البحر المتوسط.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن تشاوش أوغلو أجرى اتصالات هاتفية مع نظرائه السلوفاكي ميروسلاف لاجاك، والقرغيزي جنكيز أيداربكوف، والسلوفيني ميرو سيرار، والروماني ثيودور فيوريل ميليسكانو، والمالطي كارميلو أبيلا.

وأشارت المصادر الدبلوماسية، أن الاتصالات الهاتفية ركزت على التطورات الأخيرة في منطقة شرق المتوسط.

ولفتت المصادر، إلى أن وزير الخارجية التركي أجرى أيضًا اتصالًا هاتفيًا حول الشأن نفسه مع وزير خارجية غينيا بيساو السابق جواو ريبيرو بوتيام كو.

وتواصل سفينتا التنقيب التركيتان "فاتح" و"ياووز" مهامهما في البحر المتوسط بالقرب من جزيرة قبرص في الجرف القاري لتركيا.

وتعارض قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

فيما أكدت أنقرة، في بيانات عدة لوزارة الخارجية، أن السفن التركية تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل ذلك.