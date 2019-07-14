أردوغان: شراؤنا لمنظومة إس-400 كان لهدف حماية السلام

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن بلاده لم تشتر منظومة إس 400 لتستعد للحرب وإنما لحماية السلام وأمنها القومي.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان خلال استقباله رؤساء تحرير مؤسسات إعلامية تركية في مدينة إسطنبول.

وأكد أن تركيا ستستلم كامل منظومة إس 400 بحلول أبريل/ نيسان 2020.

وأوضح أن الجيش التركي سيكون المتحكم الفعلي بشكل كامل بالمنظومة الدفاعية الروسية.

وبيّن أن اتفاقية شراء بلاده منظومة إس-400 من روسيا، تعد من أهم الاتفاقيات في تاريخ تركيا. موضحا أنها تتضمن الإنتاج المشترك مع روسيا.

اقتصاديا، قلل الرئيس أردوغان من شأن تخفيض وكالة فيتش، تصنيف تركيا الائتماني.

وأضاف "لا نعير اهتماما كبيرًا لمثل هذه الخطوات لاسيما وأن معدل التضخم في بلادنا تراجع إلى 15.7% ونهدف إلى خفضه إلى خانة الآحاد حتى نهاية العام".